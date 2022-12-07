دراسة: البطاطا تمتلك خصائص مقاومة للسرطان

وبالإضافة لذلك، فإن هذه المركبات النشطة يمكن أن تساعد المرضى على تحمل وتفادي الآثار الجانبية الصعبة للعلاجات الحالية، حيث يسبب العلاج الكيميائي مجموعة من الآثار الجانبية مثل تساقط الشعر والغثيان والتعب.

من جانبها، قالت ماجدالينا وينكيل، الباحثة في جامعة آدم ميتسكيفيتش في بوزنان وفريقها، إن هذه النتائج تجعل من المهم النظر في خصائص النباتات الطبية.

وتوصل الفريق إلى أن الجرعات المناسبة من مركبات "الجلايكو ألكالويدس"، يمكن أن تكون أدوات قوية لعلاج السرطان.

وركز الباحثون في دراستهم على مركبات السولانين والشاكونين والسولاسونين والسولامارجين والتوماتين والتي يعتقدون أنه يمكن استخدامها لتطوير بعض الأدوية في المستقبل.

وأثبتت الدراسة، أن مركب السولانين يوقف بعض المواد الكيميائية من التحول إلى مواد مسرطنة في الجسم، وأظهرت الدراسات أن السولانين يمكنه تدمير نوع معين من خلايا سرطان الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، قال الفريق إن مركب "الشاكونين" يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، كما يمكنه علاج "الإنتان".