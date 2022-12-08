الحياة بعد النوبة القلبية.. 5 نصائح لحياة صحية

يتساءل الناجون من النوبة القلبية عن ما إذا كانوا يستطيعون العودة لحياتهم الطبيعية بعد التعافي، وبحسب الأطباء فإن الإجابة هي" نعم"، إذ يمكن للمريض العودة إلى نظام حياته بطريقة تدريجية، مع المتابعة الصحية الدورية.

وأجمع الأطباء حول العالم على أن هناك 5 نصائح أساسية للمتعافين من النوبة القلبية، وهي:

ممارسة الرياضة بشكل روتيني

يقول الأطباء إن رياضة المشي تُعد أفضل تمرين للقلب والأوعية الدموية، إذ يمكن للمرضى البدء في ممارستها بعد أسبوع واحد من التعافي من النوبة، كما بإمكانهم زيادة سرعتهم بشكل تدريجي دون أي خطر يذكر.

ويَرى الأطباء أن اليوغا والتأمل وتقنيات الاسترخاء مفيدة في عملية الشفاء من النوبة.

ولاحظ الأطباء أن عددًا كبيرًا من المرضى الرياضيين وعدائي الماراثون قد عادوا إلى روتين حياتهم، ولكن خلال فترات زمنية متفاوتة.

لكن يشدد الأطباء على عدم ممارسة المتعافي للتمارين الرياضية الشاقة، إلا تحت إشراف طبي.

اتباع نظام غذائي متوازن