هل أجهزة التجديف فعّالة لبناء العضلات؟

تعتبر أجهزة التجديف جيدة لممارسة التمارين الرياضية كونها منخفضة التأثير، ما يعني أنها مناسبة لكبار السن والمبتدئين.

وأوضح الخبراء أن آلات التجديف تساعد المبتدئين في تطوير كتلة عضلية خالية من الدهون، حيث تعمل على تمرين الأرجل والجذع وشد عضلات الجزء العلوي من الظهر والعضلة ذات الرأسين والساعدين.

ووجد بحث صادر عن كلية الطب في جامعة "Hallym" الكورية الجنوبية، أن التجديف يحسن القوة في الجزء العلوي من الظهر وجذع الجسم وأسفل الظهر وعضلات البطن بشكل كبير كونه يحرك مجموعات عضلية متعددة.

وبينما يعتبر التجديف تمرينا استثنائيا للقلب والأوعية الدموية، يجيب الخبراء عن سؤال ما إذا كانت هذه الآلة تبني العضلات بـ "نعم"، ولكن لا تتوقع الكثير منها".

ويخلص البحث إلى أن "آلة التجديف في الغالب هي لبناء القوة ولن تتقدم كثيرًا من خلالها فيما يتعلق ببناء العضلات". وبالتالي، إذا كنت تخطط لبناء العضلات، فمن الأفضل لك التوجه إلى قسم الأوزان في صالة الألعاب الرياضية.

لكن لا يغير هذا من حقيقة أن تمرين التجديف لمدة 30 دقيقة، سواء أكان سريعًا أم بطيئًا، سيكون مفيدًا في زيادة كتلة العضلات في الجزء العلوي والسفلي من الجسم بشكل خفيف، وزيادة كثافة عظامك، وهو ما تفتقر إليه بشدة آلات التمارين الأخرى مثل جهاز المشي.

وبشكل عام، بالنسبة لشخص يمارس الرياضة لأول مرة، أو أحد كبار السن الذي يتطلع إلى البقاء نشيطًا، فإن التجديف سيبني بعض العضلات في الظهر، والعضلة ذات الرأسين، والساعدين، والساقين.

وتم التأكيد على أن التجديف يؤدي إلى تحسين كثافة عظامك عن طريق الضغط عليها في كل مرة تدفع فيها قدميك وتسحب المقبض بعيدًا عن المحرك، من خلال دراسة مجلة أبحاث العظام والمعادن لاختبار التمارين منخفضة التأثير التي تستخدم مفاصل متعددة ضد المقاومة.

ومع مرور الوقت، سيؤدي أي تدريب مقاومة ثابت إلى زيادة كثافة عظامك، بالإضافة إلى بناء المزيد من العضلات الهيكلية الوقائية حول المفاصل.