مقعد يسير مرة أخرى بمساعدة بدلة روبوتية تعمل بإشارات المخ (فيديو)

تمكنت مجموعة من علماء جامعة ”غرينوبل“ في فرنسا من تصميم بدلة روبوتية تعمل بالإشارات الدماغية؛ لتمكّن المشلولين من السير مرة أخرى.

ويستخدم الباحثون نظامًا من المستشعرات المزروعة بالقرب من دماغ المصاب بالشلل، لنقل إشارات الحركة من دماغه إلى جميع أطراف البدلة الأربعة.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، استغرق تصميم البدلة الروبوتية التي مكنت المريض البالغ من العمر 28 عامًا من السير مرة أخرى، عامين كاملين، وهي تعتبر خطوة أولى ضرورية في تصميم بدل روبوتية محسنة تساعد مرضى الشلل على الحركة بشكل طبيعي.

وخلال تجربة النموذج التجريبي من البدلة الروبوتية، زرع الباحثون جهازين لاستشعار إشارات المخ تحت الجلد على جانبي رأس المريض، بالقرب من منطقة القشرة الحسية للدماغ والتي تتحكم في الإحساس ووظيفة الحركة.

وقال قائد الدراسة عليم لويس بينابيد: ”هذا هو أول نظام كمبيوتر لاسلكي شبه غازي مصمم لتشغيل الأطراف الأربعة، إذ كانت التقنيات السابقة تستخدم أجهزة استشعار غازية تزرع في الدماغ جراحيًا، الأمر الذي يعد أكثر خطورة“.

وأوضح أن الإصدارات السابقة تضمنت أسلاكًا وكابلات غير عملية، أو اقتصرت على تحريك طرف واحد فقط، بينما يمكن النموذج الحديث المستخدم من التحكم في الأطراف الأربعة في آن واحد.

وتعليقًا على النتائج، قال توم شكسبير أستاذ في كلية لندن للصحة والطب: ”إن هذه خطوة كبيرة ومثيرة، ولكنها لا تزال بعيدة عن التطبيق العملي والإصدار التجاري“.