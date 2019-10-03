تطبيق مجاني يرصد سرطان العين في الصور قبل كشفه طبيًّا (صور)

طور مجموعة من باحثي جامعة ”بايلور“ الأمريكية تطبيقًا مجانيًّا يمكنه رصد سرطان العين من الصور قبل عام كامل من تشخيصه من قِبل الأطباء.

وكشفت دراسة جديدة أن تطبيق الهاتف الذكي المجاني والمسمى ”وايت آي ديتكتور“ يمكنه رصد سرطان العين النادر عن طريق فحص الصور الفوتوغرافية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يبحث التطبيق عن ابيضاض الدم (leukocoria)، وهو توهج أبيض غير طبيعي في حدقة العين يمكن التقاطه من خلال الصور الفوتوغرافية أو فحوصات العين، والذي يدل على وجود ورم في الشبكية.

يصيب سرطان العين النادر في العادة الرضع والأطفال دون 5 سنوات، وهو قابل للعلاج إذا تم رصده وعلاجه مبكرًا.

وفي الدراسة اختبر العلماء التطبيق على أكثر من 52 ألف ”صورة عادية“ تخص 20 طفلًا يعانون مجموعة من أمراض العين، مثل سرطان الشبكية، و20 آخرين بصحة جيدة.

ووجد الباحثون أن التطبيق يرصد اضطرابات العين المختلفة بدقة تبلغ 80%، ويرصد ابيضاض العين قبل تشخيصه طبيًّا بمتوسط 1.3 عام.

ويأمل العلماء في أن تُمكّن هذه التقنية الأطفال من الحصول على العلاج في أقرب وقت ممكن؛ ما يعزز فرصهم في الشفاء.

وقال ”مايكل مونسون“ مؤلف الدراسة: ”إن التطبيق يحلل الصور الرقمية المخزنة مباشرة على جهاز المستخدم، دون الحاجة إلى تحميل الصورة على الإنترنت“.