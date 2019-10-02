حالة حيرت الأطباء.. رجل مخمور باستمرار دون أن يشرب الكحول

كشف تقارير طبية عن حالة غريبة ونادرة لمريض في الصين لديه نوع من بكتيريا الأمعاء تجعله مخمورًا دون شرب الكحول.

ونشرت صحيفة ”فوكس نيوز “ أن الباحثين يطلقون على هذه الحالة النادرة اسم ”متلازمة الجعة التلقائية“، فالجسم يحول الأطعمة الغنية بالسكر أو الكربوهيدرات إلى بكتيريا في الأمعاء وتحول كل ذلك إلى كحول؛ ما يؤدي إلى التسمم وأضرار شديدة في الكبد.

ولا يستطيع الجسد في تلك الحالة تحطيم الكحول الناتجة عن البكتيريا مثلما حدث مع هذا الرجل، وذلك وفقًا لما نشرته المجلة الطبية Cell Metabolism.

وفي السابق كان يعتقد العلماء أن هذه المتلازمة مرتبطة بكمية عالية من الخميرة الموجودة في الأمعاء، لكن الأطباء الذين حيرتهم حالة المريض أكدوا عدم عثورهم على أي خميرة في أمعائه؛ ولكنهم توصلوا إلى احتواء أمعائه على سلالات عديدة من البكتيريا المعروفة باسم الالتهاب الرئوي كليبسيلا، وهي التي تنتج ”مستويات عالية“ من الكحول.

وقال يانج يوان، عالم الأحياء المجهرية، في معهد ”كابيتال“ ببريطانيا، إنه فوجئ بأن البكتيريا يمكنها إنتاج الكثير من الكحول بمعدلات مرتفعة عن الطبيعي ولا يستطيع الجسم التخلص منها، وذلك يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني حتى لو أن المريض لا يتعاطى الكحول.

وأضاف يوان أنهم الآن يقومون بإجراء تجارب للتوصل لعلاج يمكنه التخلص من الآثار السلبية التي تحدثها هذه البكتيريا إذ أعلن في بيان صحفي أن بكتيريا الالتهاب الرئوي ”كليبسيلا“ هي نوع شائع من بكتيريا الأمعاء التناسلية، لكن السلالات التى تم أخذها من أمعاء المريض لديها القدرة أن تُنتج حوالي من 4 إلى 6 أضعاف كمية الكحول أكثر من الموجودة في الأشخاص الأصحاء وتجعل الجسم في حالة من السُكر.