دراسة تكشف حلاً واعدًا يمنع مرضى السكري من الإصابة بانتكاسة

توصل فريق بحثي من جامعة ”كامبريدج“ إلى إمكانية منع إصابة مرضى السكري من النوع الثاني بانتكاسة، حيث وجودوا أن أفضل طريقة لمكافحة المرض تتمثل بفقدان الوزن، وأن السمنة هي أكبر عامل خطر لتفاقمه.

وأجريت الدراسة على 867 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، ويعانون من مرض السكري من نوع الثاني، وتم تشخيصه حديثًا.

وتوصلت الدراسة إلى أن المرضى الذين فقدوا 10% وأكثر من وزنهم، في السنوات الخمس الأولى من تشخيص إصابتهم بالنوع الثاني من مرض السكري، هم أكثر عرضة للتعافي من مضاعفاته، مرتين بالمقارنة مع أولئك الذين بقوا على نفس الوزن.

ووجد الباحثون، إمكانية التحكم بالمرض على المدى الطويل من خلال تغيير نمط الحياة، وإعادة مستويات الجلوكوز في الدم لوضعه الطبيعي، بتقييد السعرات الحرارية الشديدة، واتباع نظام غذائي من 700 سعرة حرارية فقط في اليوم، وفقدان الوزن.

ويعمل الباحثون الآن على دراسة ثانية لفهم أفضل السبل لمساعدة المصابين بداء السكري من النوع الثاني على فقدان الوزن، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويُعد مرض السكري من النوع الثاني مرضاً مزمناً، حيث يصيب حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويُعرض المرضى لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والعمى والبتر.