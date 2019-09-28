سكر أقل بـ40 %.. صناعة أول شوكولاتة صحية في العالم

في سابقة من نوعها، كشفت شركة سويسرية النقاب عن أول شوكولاتة صحية في العالم.

وفي حين أنه عادة ما يتم صنع الشوكولاتة من حبوب أو بذور ثمرة الكاكاو، إلا أنه وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ابتكرت شركة ”باري كاليبوت“ Barry Callebaut، طريقة جديدة لصنع الشوكولاتة.

وتعتمد الطريقة الجديدة على صنع الشوكولاتة من ثمرة الكاكاو نفسها وليس البذور، وبالإضافة إلى اختلاف الطريقة تأتي هذه الشوكولاتة بنكهة مختلفة أيضًا.

وما يجعل هذه الشوكولاتة هي الصحية الأولى من نوعها في العالم، هو احتواؤها على سكر طبيعي بنسبة أقل بـ40 %، مقارنة بالشوكولاتة الداكنة والأنواع الأخرى بالحليب، كما تحتوي الشوكولاتة الجديدة على 25 % من البروتين.

وقال أنطوان دي سان أفريك، رئيس الشركة: ”كانت عملية صنع الشوكولاتة من ثمار الكاكاو نفسها دون البذور صعبة، ولكنها قدمت نوعًا جديدًا من الشوكولاتة بعناصر مختلفة ومذاق فواكه“.

وسيتم استخدام الشوكولاتة الجديدة مبدئيًا من قِبل صناع الشوكولاتة والطهاة، قبل إتاحتها للبيع.

يجدر بالذكر أن شركة ”باري كاليبوت“ سبق وأثارت جدلًا واسعًا في 2017، عندما أطلقت شوكولاتة ”روبي“ باللون الوردي.