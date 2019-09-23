حالة نادرة.. فتاة تبكي ”كريستالًا“ بدلًا من الدموع (صور وفيديو)‎‎

تبكي ساتنيك كازاريان، البالغة من العمر 22 عامًا، من قرية سباندريان في أرمينيا، بلورات حادة كل يوم، مشيرة إلى أن حالتها سببت لها معاناة وجعلت حياتها ”جحيمًا“.

وقالت: ”كنت في زيارة لطبيب الأسنان، وبدا أن الغبار يصل إلى عيني، وبعد معاناتي من الألم، ذهبت إلى طبيب العيون، وتم إخراج بعض البلورات من عيني، وتحول كل يوم لي إلى جحيم“.

وأضافت: ”في البداية بدت الأدوية مفيدة، لكن الدموع الكريستالية أصبحت تأتي الآن بشكل متكرر“، وفقًا لما نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتابعت أن الأطباء في حالة صدمة، ولم يصادفوا مثل هذا المرض ولا يعرفون كيفية علاجه، ولم يتم تشخيصه.

وقالت قريبتها سفيتلانا أفاجيان: ”عندما أزلنا البلورة الأولى، ظننا أن الزجاج دخل في عينيها أثناء العمل في مزرعتنا، لكن الألم لم يتوقف وظللنا نرى المزيد من البلورات من عينيها، فأخذناها إلى الطبيب، في البداية لم يصدقونا … لم يشاهد أحد هنا مثل هذا من قبل“.

وأرسل المتخصصون البلورات لتحليلها، لكن حتى الآن لا يوجد تشخيص.

وقالت نائبة وزير الصحة الأرميني، أوغانس أروتيونيان، إن حالة المرأة قيد الدراسة.

وأضافت: ”نعتزم عقد اجتماع آخر مع ساتنيك؛ بهدف جمع مزيد من المعلومات، ثم سنحاول معرفة ما يجري مع المريض“.