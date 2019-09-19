ابتكار علاج إشعاعي ثوري يدمر سرطان البروستاتا في 7 أيام

في انفراجة ثورية تمنح الأمل لمرضى سرطان البروستاتا، ابتكر الباحثون علاجًا إشعاعيًا يخفض مدة العلاج من 8 أسابيع إلى 7 أيام.

وتتضمن العلاجات التقليدية، إعطاء المريض جلسات العلاج الإشعاعي لأكثر من 39 يومًا، مما يتطلب من الرجال الذهاب إلى المستشفى كل يوم تقريبًا لمدة شهرين.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ابتكر باحثو مستشفى ”مارسدن الملكية“ في لندن، كورس علاجًا جديدًا يسمى ”SBRT“، والذي يستمر لـ 5 جلسات فقط، ويمكن الانتهاء منه في أسبوع واحد.

وأجريت التجربة على 847 رجلاً مصابًا بسرطان البروستاتا، ومُنح نصفهم العلاج الإشعاعي التقليدي الذي يتضمن 39 جرعة على مدى 8 أسابيع أو 20 جرعة على مدى 4 أسابيع، بينما تلقى النصف الآخر 5 جرعات من العلاج الإشعاعي الجديد عالي التركيز على مدار أسبوع أو أسبوعين.

وأظهرت النتائج الأولية للدراسة، أن الكورس الجديد واعد في علاج سرطان البروستاتا، ولا يؤدي لزيادة في الآثار الجانبية مقارنة بالعلاج الحالي.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ”دوغلاس براند“، من معهد أبحاث السرطان: ”أظهرت نتائج تجربتنا أن دورة العلاج الإشعاعي المركّز تؤدي لنتائج مشابهة مثل العلاج طويل المدى، دون زيادة الآثار الجانبية، الأمر الذي يقصّر من معاناة المرضى، ويعد بتدمير السرطان خلال أسبوع واحد“.