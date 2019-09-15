تجميد مبيض طفلة بريطانية بعد إصابتها بالسرطان (صور)

استأصل الأطباء في بريطانيا، مبيض طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين، بسبب إصابتها بمرض سرطان الكلى، لكن الأطباء أصروا على منحها حق أن تصبح أمًا في المستقبل، وفق ما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وجاء في الصحيفة، أن ”إسميي، الطفلة البريطانية البالغة من العمر عامين فقط، مصابة بسرطان الكلى الذي تسببت مضاعفاته في استئصال أحد مبايضها، فاقترح الأطباء على والدتها تجميد المبيض حتى يتسنى لها الإنجاب في المستقبل، وبذلك تصبح هذه الطفلة أصغر فتاة تخضع لهذا الإجراء في بريطانيا“.

من ناحيتها، تحدثت الأم ميجان إدواردز (28 سنة) عن حزنها الشديد بعد تأكد إصابة ابنتها بذلك المرض بعد أن أخذت طفلتها للمستشفى للكشف عليها بعد إصابتها بالإمساك، مضيفة أن طفلتها اضطرت للخضوع لعلاجات الخصوبة قبل استئصال مبيضها حتى يتمكن الأطباء من تجميده لتوفير فرص الحمل والإنجاب لها عندما تكبر، وتم ذلك بوساطة برنامج أكسفورد للحفاظ على خصوبة الأطفال والشباب في إنجلترا.

من جانبها، قالت الدكتورة شيلا لين، الطبيبة الرئيسية في هذا البرنامج ”نحن نقدم خدماتنا الطبية للحفاظ على أنسجة الأطفال والشباب الذين لا يستطيعون تخزين البيض أو الحيوانات المنوية والمعرضين بشكل كبير لمرض العقم. والطفلة إسميي أصغر شخص خضع لهذا الإجراء“.

وتخضع إسميي الآن لدورة ثانية من العلاج الكيماوي، وهو الأشد ألمًا.