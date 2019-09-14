السودان يؤكد وفاة 5 مصابين بالكوليرا ‎بولاية النيل الأزرق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان صدر عنها، أنه تأكد وفاة 5 نتيجة الإصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق منذ يوم 28 أغسطس/آب.

وقالت الوزارة، في البيان الصادر في ساعة متأخرة الليلة الماضية، إن ”الإصابات بلغت منذ ذلك اليوم 67 إصابة منها 18 إصابة بغرف العزل لا تزال تتلقى العلاج“.

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق أن فرقًا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الأزرق بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.

في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان.