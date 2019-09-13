مصر تكشف حقيقة انتشار وباء الكوليرا

كشفت الحكومة المصرية اليوم الجمعة حقيقة انتشار وباء الكوليرا بالبلاد، وذلك بعد شائعات أثارت مخاوف لدى الكثيرين.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا جاء فيه أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تفشي وباء ”الكوليرا“ بمحافظات مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان بأنه ”لا صحة لما تردد حول تفشي وباء (الكوليرا) في مصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين“، مشددة بأن ”مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، سواء الكوليرا أو غيرها“.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ومن خلال برنامج ”رصد وبائي“ تمنع تسرب الأمراض إلى البلاد، عبر فحص جميع الركاب القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، ويتم عرضهم على الحجر الصحي، لمتابعتهم وبيان حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

كما أكدت الوزارة وجود فرق مُدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلًا عن التزامها بنظام وقائي متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أي أمراض وبائية محتملة، لافتةً إلى أن البرامج الوقائية تلزم المصريين بالحصول على التطعيمات قبل السفر من مصر، منعًا لنقل الأمراض، بالإضافة إلى أن الحجر الصحي بالمطارات والموانئ لديه غرف عزل لمنع التفشي الوبائي.

وقال البيان إن ذلك يأتي ”في إطار حرص الوزارة على الصحة الوقائية للمواطنين، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المجانية لهم في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية“.