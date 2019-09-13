ابتكار عقار يحمي مرضى السرطان من تساقط الشعر أثناء العلاج بالكيماوي

يعاني العديد من مرضى السرطان الذين يلجأون للعلاج الكيماوي من أعراضه الجانبية، خاصة تساقط الشعر، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على نوعية حياة المرضى، ولكن الآن وجد مجموعة من باحثي جامعة ”مانشستر“ البريطانية، عقارًا يمكنه منع تساقط الشعر أثناء العلاج الكيماوي.

ويتسبب تدمير الخلايا السليمة والسرطانية، في حدوث آثار جانبية للعلاج الكيميائي الشائع، مثل تساقط الشعر، ولكن الباحثين وجدوا أن تغليف بصيلات الشعر بعقار محدد قد يمنع تساقط الشعر.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أظهرت الاختبارات المعملية أن ”مثبطات CDK4 / 6“ تجعل بصيلات الشعر أقل تأثرًا بأدوية العلاج الكيميائي الشائعة والتي تسمى ”تاكسان“.

ويرفض العديد من الناس العلاج الكيماوي الذي يعتبر أكثر علاجات السرطان فعالية حتى الآن، لأنه قد يؤدي إلى فقدانهم شعرهم، بينما يستخدم البعض الآخر حزم الثلج لتبريد فروة الرأس ومنع معظم المواد الكيماوية من الوصول للبصيلات، ولكن هذه الطريقة لها تأثير محدود، ولا تمنع تساقط الشعر بفعالية.

وتؤدي مثبطات CDK4 / 6 إلى إبطاء عملية انقسام الخلايا في قاعدة بصيلات الشعر، ولكنها في نفس الوقت تحميها مؤقتًا من التأثر بالكيماويات الموجودة في علاجات السرطان، ما يحافظ على كثافة الشعر.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ”تالفن بوربا“: ”وجدنا أن مثبطات CDK4 / 6 يمكن استخدامها مؤقتًا لوقف انقسام الخلايا دون تحفيز تأثيرات سامة إضافية في بصيلات الشعر، فتغليف بصيلات الشعر بهذا العقار يجعلها أقل عرضة للتأثيرات الضارة للتاكسان“.