بعلاج الخلايا الجذعية.. رجل يستعيد بصره بعد 26 عامًا‎ (فيديو وصور)

استعاد رجل أربعيني بصره مرة أخرى، بفضل علاج الخلايا الجذعية، حيث أصيب في عينه اليمنى بهجوم عشوائي قبل 26 عامًا.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن جيمس أوبراين 44 عامًا الذي يعيش في جنوب شرق لندن مع زوجته، فقد البصر في عينه اليمني وهو في سن الـ18 أثناء تعرضه لهجوم بمحلول حمضي.

ويعد أوبراين أول رجل يستعيد بصره في منظمة الخدمات الصحية والعلاجية بلندن عن طريق العلاج بزرع الخلايا الجذعية.

وبعد مرور 26 عامًا من فقدان البصر خضع أوبراين لعملية زرع خلايا جذعية من عينه اليسرى، وهي العين السليمة والتي نمت بعد ذلك لعدة أشهر في مختبر في مودينا في إيطاليا، وهذا المكان متعاقد مع منظمة الخدمات الصحية في لندن.

وبعدها قام الجراحون في مستشفى مورفيلدز التابعة للمنظمة بقطع نسيج الندبة عن عين السيد أوبرين اليمنى واستبدالها بالخلايا الجذعية من اليسرى، التي كانت قد أرسلت من إيطاليا في ذلك الوقت، ثم انتظروا لمدة عام تقريبًا حتى يستقر النسيج في العين اليمنى قبل إدخاله القرنية التي لها الدور الأساسي في الرؤية وتركز الضوء وحصلوا عليها من متبرع متوفى.

وتمكن أوبراين أخيرًا من الرؤية بها بعد تلك السنوات الطويلة، وقال الرجل وهو زوج وأب لابنة 6 سنوات وابن 4 سنوات: ”أن تكون قادرًا على الرؤية بعينيك الاثنتين هو شيء صغير لكن قيمته بالعالم كله“.

وأكد أنه الآن حصل على الرؤية الكاملة للأشياء من حوله، وقد كان لا يستطع رؤية الرسم البياني للعين مع الحروف ولا اللعب مع أطفاله بسبب أنه لا يرى سوى بعين واحدة فقط، وقال إن الأطباء أكدوا أن الأمر سيكون أفضل من حيث شكل العين الخارجي بحلول نهاية العام؛ لأنه لا تزال لديه بعض الغرز.

وعمل الأطباء لمدة 20 عامًا في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن على تطوير تلك التقنية، التي بفضلها سيتمكن مئات الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث من استعادة بصرهم مرة أخرى، أو المصابين بحالات فقدان البصر الانتكاسية.