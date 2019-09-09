مسنة سعودية تستعيد ذاكرتها بعد عملية جراحية لـ3 ساعات

استعادت مسنة سعودية تبلغ من العمر أكثر من 80 عامًا، ذاكرتها الطويلة بعد أن فقدتها بشكل مؤقت بفعل ورم دماغي، لتتمكن أخيرًا من استعادة شريط ذكريات يمتد عقودًا.

ولجأت عائلة السيدة السعودية، إلى مستشفى حكومي في مدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، بعد تدهور حالتها الصحية، حيث فقدت الذاكرة ولم تعد تستطيع الكلام، لتكشف الفحوصات الطبية وجود ورم دماغي كبير تسبّب بكل تلك المضاعفات.

ونجح فريق طبي متخصص من كادر المستشفى، في استئصال الورم بعد عملية استمرت 3 ساعات، لتعود السيدة لحياتها الطبيعية، حيث تعرفت على أقاربها وبدأت التحدث معهم بشكل واضح بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.