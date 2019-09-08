دراسة صادمة.. تناول الدجاج يسبب السرطان

أظهرت دراسة جديدة صادمة، أن تناول الدجاج يُساهم في الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وقال باحثون من جامعة أكسفورد، إن ”تناول الدجاج يعرض المستهلكين لخطر الإصابة بسرطان دموي نادر مثل ليمفوما اللاهودجكين وكذلك سرطان البروستاتا لدى الرجال“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتضمن البحث تتبع 475 ألف شخص في بريطانيا بمنتصف العمر على مدى 8 سنوات، بين عامي 2006 و 2014، تم تحليل وجباتهم الغذائية إلى جانب الأمراض التي يعانون منها، وأصيب حوالي 23 ألفًا منهم بالسرطان.

ووفقًا لورقة نشرت في مجلة علم الأوبئة والصحة المجتمعية، أشارت إلى أن ”تناول الدواجن كان مرتبطًا بشكل إيجابي مع خطر سرطان الجلد الخبيث وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد الليمفاوية“.

وأظهرت الدراسة فقط العلاقة بين تناول الدجاج وأنواع معينة من السرطانات، بدلًا من التحقق من أسباب ذلك، وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الدجاج هو البديل الصحي للحوم الحمراء، على نطاق واسع حتى الآن.

ومن المعروف أن اللحوم الحمراء تُزيد من المخاطر الصحية بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم؛ بسبب كيفية هضم الدم الناتج من منتجات اللحوم.