ابتكار علاج جديد لحالات سرطان الدم الميؤوس منها‎

في انفراجه ثورية تمنح الأمل لمرضى سرطان الدم، ابتكرت مجموعة من باحثي مستشفى ”غريت أورموند ستريت“ في لندن، عقارًا يستطيع علاج حالات اللوكيميا الميؤوس منها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ابتكر الباحثون عقارًا يدعى ”CAT-19 CAR“ واختبروه على 14 مصابًا بسرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL) والمعروف أيضًا باللوكيميا.

ويتضمن العلاج بخلايا ”CAR-T“ أخذ خلايا الدم البيضاء من جسم المريض وتعديلها بالهندسة الجينية لتدمير أورام معينة.

واختبر الباحثون العقار الجديد على الحالات الميؤوس من علاجها، بحيث كان كل مشارك في الدراسة قد خضع لـ 4 علاجات فاشلة على الأقل، وانتشر السرطان بالفعل إلى المخ والجهاز العصبي المركزي.

وبعد 3 أشهر فقط من تلقي العلاج CAT-19 CAR، تخلص 12 من المرضى (85%) من المرض، ورغم انتكاس بعضهم، ظل 5 من المرضى (35%) أصحاء.

وتم تصميم CAT-19 CAR للعمل بشكل أسرع من علاجات خلايا CAR-T المتاحة حاليًا، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من خطر الآثار الجانبية، حيث يؤدي هذا النوع من العلاجات إلى الإصابة بمتلازمة ”إطلاق السيتوكين“ (CRS)، والتي يمكن أن تؤدي إلى التقيؤ وانخفاض ضغط الدم وصعوبات التنفس.

وقال البروفيسور ”بيرس امروليا“ مؤلف الدراسة: ”علاجات CAR-T هي مثال رائع لاستخدام قوة الجهاز المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية على وجه التحديد، ورغم أنها لا تنجح مع الجميع، إلا أنها يمكن أن تمنح الأمل لأصحاب الحالات الميؤوس منها“.

وأضاف: ”نحن في بداية الطريق، ونأمل أن نتمكن على مدار السنوات القليلة القادمة من تحسين العلاج لجعله أكثر أمانًا وفعالية“.