امرأة ميتة دماغيًا تنجب طفلة سليمة في تشيكيا

أنجبت امرأة ميتة دماغيًا منذ حوالى أربعة أشهر في تشيكيا طفلة سليمة، وفق ما أعلن الأطباء اليوم الإثنين.

وقال الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية خلال مؤتمر صحفي، إن الطفلة ولدت بعملية قيصرية في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل الشهر الماضي، بعد 117 يومًا من إعلان وفاة والدتها دماغيًا.

وأوضح رومان غال رئيس قسم التخدير في المستشفى، أن هذه الطفلة التي تزن 2,13 كيلوغرام هي ”واحدة من بين أثقل الأطفال الذين يولدون لنساء متوفيات دماغيًا وأكثرهم نضجًا“.

وأُعلنت وفاة الأم دماغيًا بعد إصابتها بنزيف في نيسان/أبريل، عندما كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل.

وحافظ الأطباء على قلبها ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى سليمة فيما كانوا يراقبون الجنين. وبعد الولادة، فصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.

وفي حالة مماثلة، ولد طفل لامرأة ميتة دماغيا في البرتغال العام 2016.