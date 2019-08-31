فتاة مصرية تجمد بويضاتها في انتظار الزوج المناسب (فيديو)

لأول مرة في مصر تعلن فتاة مصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجميد بويضاتها حتى ظهور الزوج المناسب.

ريم مهنا؛ صاحبة البويضات المجمدة، قالت إنها حينما قررت تجميد بويضاتها وأبلغت الطبيب الخاص اندهش من القرار، وقال: ”أنا عمري ما سمعت إن في واحدة في مصر طلبت هذا الطلب“.

وقالت ريم، بحسب موقع اليوم السابع،“يعني إيه جمدت بويضاتي؟ يعني عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدًا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد“، مؤكدة:“أن البويضات يتم حفظها لمدة عشرين عامًا“.

تحديث : عندى خبر حلو أنا اتفقت مع الدكتور ال عمللى العملية انى اجمع أسئلتكم و اسجل معاه فيديو هو اللى يرد فيه على الأسئلة . عملت عملة و قررت احكيلكم .. اسمعوا علشان متضطروش تلبسوا فى اى حد اتمنى تعملوا share علشان ناس كتير حياتها و مستقبلها ممكن يتغيروا بعد ما يشوفوا الفيديو .تحديث أنا جالى friends requests كتير اوى و مش هعرف اقبل كل العدد ده فممكن تعملوا لى follow بدل add friend و طبعاً هبقى مبسوطة اننا على تواصل . ❤️#eggfreezing#ovafreezing تم النشر بواسطة ‏‎Reem Mehanna‎‏ في الثلاثاء، ١٣ أغسطس ٢٠١٩

وأجابت ريم مهنا، عن سؤال لماذا قامت بإجراء عملية التجميد، مؤكدة: ”أنا كنت مقتنعة أنني أرغب في الزواج بعد سن الثلاثين“ بسبب تحقيق أحلامها في رسم خريطة حياتها في العمل وهذا أنسب لها، على حد قولها.

وأشارت ريم، إلى أنها لا تتكهن بحساب الفترة التي ستتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذي ينال حبها، ومن الممكن أن يحدث هذا في سن متأخرة بعد الأربعين ويكون وضع الإنجاب صعبًا في هذه السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل في هذه المرحلة لعدم الاستعجال في الزواج.

وقالت ريم، ”شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب.. أولها: لو واحدة عاوزه تعمل كده تاخد الفكرة و ثاني سبب هو تأخر زواج الفتيات“.