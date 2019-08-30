حصيلة إيبولا تتجاوز عتبة ألفي وفاة في الكونغو الديمقراطية

تجاوزت حصيلة وباء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، عتبة ألفي وفاة من أصل ثلاثة آلاف مصاب مسجّل منذ آب/أغسطس 2018، حسب ما أعلنت السلطات الصحية.

وقالت ”اللجنة الوطنية للاستجابة المتعددة القطاعات“ في نشرتها الصادرة، أمس الخميس، إنه ”منذ بداية انتشار الوباء، يبلغ عدد الإصابات المتراكمة 3004، بينهم 2899 حالة مؤكدة و105 حالات محتملة.. في المجمل، هناك 2006 حالات وفاة (1901 حالة مؤكدة و105 حالات محتملة)“.

وفي أوغندا، توفيت طفلة تبلغ تسعة أعوام جراء الوباء، بعد انتقالها من الكونغو الديمقراطية صباحًا، بحسب مسؤول في القطاع الصحي.