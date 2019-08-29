اكتشاف جين نادر يقلل ساعات الاكتفاء من النوم يوميًا

عادة ما يعجز معظم الأشخاص عن تصديق الذين يزعمون أنهم ينامون أقل من 5 ساعات يوميًا، مثلما زعمت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، ولكن الآن أثبتت دراسة حديثة أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يحتاجون للنوم مثلها.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من باحثي جامعة كاليفورنيا الأمريكية، عن وجود جين نادر مسؤول عن نشاط بعض الأشخاص وحاجتهم لساعات أقل من النوم.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه بينما يحتاج معظم الناس إلى حوالي 8 ساعات من النوم كل ليلة، ويشعرون بالتشويش والارتباك إذا لم يحصلوا عليها، إلا أن حاملي الجين المكتشف يستيقظون بعد 6 ساعات فقط، وهم يتمتعون بالنشاط والحيوية.

ودرس الباحثون 50 عائلة يحتاج أفرادها إلى أقل من 6 ساعات ونصف الساعة من النوم كل ليلة، وتمكنوا من عزل الطفرة الجينية التي يعتقدون أنها مسؤولة عن هذا النشاط، وهو جين يسمى ”ADRB1″، ويزيد من نشاط خلايا المخ التي تعزز اليقظة، ما يسمح لحامليه بالبقاء مستيقظين لفترة أطول.

ومن ثم اختبر الباحثون اكتشافهم، ومنحوا الفئران نفس الجين، ووجدوا أنهم يحتاجون للنوم لمدة أقل من الفئران العادية بمقدار 55 دقيقة.

وقال أستاذ قسم أمراض الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الدكتور لويس بتاك: ”من المذهل أننا لا نعرف سوى القليل عن عملية النوم، رغم أن الشخص العادي يقضي ثلث حياته نائمًا“.

وأضاف: ”يعد هذا البحث بمثابة نافذة جديدة مثيرة على آلية النوم وأنواع الخلايا العصبية المختلفة التي تسهم في النوم واليقظة في المخ“.