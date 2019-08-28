اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان‎

في انفراجة ثورية تمنح الأمل لملايين مرضى السرطان، اكتشفت مجموعة من علماء جامعة ”كوينزلاند“ الأسترالية، هرمونًا طبيعيًا يقي من تشكل الأورام السرطانية.

اكتشف الباحثون الأستراليون أن بروتين ”activin-A“ يثبط خلايا ”NK“ المناعية التي تعمل على مكافحة الأورام السرطانية، وبالتالي يؤدي إلى انتشار السرطان في جسم المريض.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد الباحثون أن هرمون ”فوليستاتين“ الطبيعي، يمكنه تثبيط البروتين الضار ”Activin-A“ في خلايا الفئران والبشر في المختبر، مما يمنع تشكل الأورام السرطانية.

ويعتقد الباحثون أن دراستهم ”تفتح الباب“ أمام عقاقير جديدة أكثر فعالية ودوامًا في مكافحة التثبيط المناعي الذي يحدث مع السرطان.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور ”نيكولاس هنتنغتون“: ”هذه النتائج تمهد الطريق أمام تطوير علاجات مناعية جديدة“.

وكشفت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن شخصًا واحدًا من بين كل شخصين مولودين بعد عام 1960 في المملكة المتحدة سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم.

هذا وتظهر حوالي 1.7 مليون حالة جديدة كل عام تقريبًا في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاح العلاج الكيميائي بنسبة كبيرة، إلا أنه في كثير من الأحيان تصبح الخلايا السرطانية مقاومة له، الأمر الذي لن يشكل مشكلة إذا تم تطوير علاجات مناعية مبنية على الهرمون المكتشف.