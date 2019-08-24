6 نساء من مدينة واحدة يحتفلن بتجاوز أعمارهن الـ100 عام (فيديو)

التقدم في العمر مع الحفاظ على حالة صحية وعقلية جيدة ليس بالأمر الهين، فتجاوز الـ100 عام من العمر شيء مذهل ويدعو للاهتمام، خاصة في ظل الموت المبكر لكثير من الشباب.

وفي هذا الإطار، احتفلت 6 سيدات أمريكيات من مدينة ناشفيل تينيسي بتجاوز أعمارهن المائة عام، بحسب ما نشرت صحيفة ”إيه بي سي نيوز“.

وأظهر فيديو نشرته الصحيفة، السيدات الستة وهن: لينا ووتر كرمان وعمرها 101 عام، ماري لويس أرنولد 103 أعوام، أنيليا كينج هاردي 104 أعوام، أوبال جيمس 105 أعوام، ماريون ليون 104 أعوام ومارلين بيتر 105 أعوام، وهن يحتفلن مع عائلاتهن وأصدقائهن لبلوغهن هذا العمر مع كعكة عيد ميلاد عليها أسماؤهن وأعمارهن.

وبدت السيدات في غاية السعادة وكأنهن يحتفلن في عام 1918 وظهرن بملابس بألوان فاتحة، مناسبة لمرحلتهن العمرية، حيث ظهرن في غايه الأناقة والجمال على الرغم من كبر سنهن.