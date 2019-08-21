احذر.. تلوث الهواء يسبب أمراضًا عقلية خطيرة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة ”شيكاغو“ الأمريكية، أن ارتفاع مستويات التلوث الهوائي يرتبط بزيادة الأمراض العقلية الخطيرة بين السكان.

ودرس الباحثون بيانات مجموعات سكانية كبيرة من الولايات المتحدة والدنمارك، ووجدوا أن هناك علاقة واضحة بين ارتفاع معدلات التلوث الهوائي، وإصابة السكان باضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب وثنائية القطب وحتى انفصام الشخصية.

ووفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، استخدم الباحثون قاعدة بيانات التأمين الصحي الأمريكية التي تضم بيانات 151 مليون مريض بأمراض نفسية وعصبية على مدى 11 عامًا.

ووجدت الدراسة أن المناطق ذات المستويات الأعلى من تلوث الهواء، شهدت زيادة بنسبة 27% في الاضطراب الثنائي القطب و6% في الاكتئاب الشديد، مقارنة بالمناطق الأقل تلوثًا.

ولتأكيد استنتاجاتهم طبق الباحثون نفس المعايير على الدنمارك، بالتعاون مع الباحثين المقيمين في مدينة ”آرهوس“ الدنماركية، وفحصوا حالات الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية لدى البالغين الدنماركيين الذين يعيشون في مناطق ذات تلوث هوائي حتى بلوغ سن العاشرة.

ووجد الفريق أن هناك زيادة بنسبة 29% في اضطرابات الصحة العقلية لدى الأشخاص الذين يعيشون في المقاطعات ذات التلوث الهوائي.

وباستخدام البيانات الدنماركية، وجد الفريق أن التعرض للتلوث في الطفولة المبكرة، يرتبط بقوة أكبر بالمعاناة من الاكتئاب الشديد والفصام واضطرابات الشخصية، مقارنة بالأفراد الذين نشأوا في المناطق التي تتمتع بهواء أنقى.

وقال عالم الأحياء، عاطف خان، ومؤلف الدراسة: ”تشير دراساتنا في الولايات المتحدة والدنمارك إلى أن العيش في المناطق الملوثة، خاصة في وقت مبكر من الحياة، يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية“.