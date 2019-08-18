نقلة طبية.. أعضاء الخنازير صالحة لأجساد البشر‎

كشف جراح بريطاني بارز، عن إمكانية تكييف قلوب الخنازير للاستخدام البشري، في غضون بضع سنوات.

وقال السير تيرينس إنجليش، الذي أجرى أول عملية زرع قلب ناجحة في بريطانيا، إنه سيحاول استبدال كلية بشرية بخنازير قبل نهاية العام، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويعتقد أن هذا يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات زرع الأعضاء المعقدة في العملية المسماة نقل الأعضاء بين الكائنات الحية (Xenotransplantation).

وقال تيرينس لصحيفة ”صنداي تلغراف“: ”إذا كانت نتيجة نقل كلى الخنازير للبشر مُرضية، فمن المحتمل أن تُستخدم القلوب مع تأثيرات جيدة على البشر في غضون بضع سنوات“.

واقترح أن يتم استبدال إمدادات الأعضاء البشرية مع تلك المأخوذة من الحيوانات أو تلك التي نمت بشكل مستقل في المختبر.

يمكن أن تكون أعضاء الخنازير اختيارًا جيدًا للزرع في مرضى بشريين، حيث تكون أعضاؤهم متشابهة في الحجم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستخدم فيه الباحثون تقنيات متطورة لتحرير الجينات وتعديل الأعضاء قبل الزرع لتقليل خطر رفض جسم المتبرع لها.