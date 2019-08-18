المكملات الغذائية تؤثر على أخلاق الشخص

كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من باحثي جامعة ”تكساس“ الأمريكية، أن تناول المكملات الغذائية الهرمونية يمكن أن يؤثر على الحس الأخلاقي للفرد.

وجد الباحثون أن ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون، يجعل المرء أكثر اهتمامًا بالقيم والقرارات الأخلاقية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يسعى الذين يتناولون التستوستيرون إلى اتخاذ القرارات الخيرة التي تصب في صالح المجتمع.

وفي الدراسة طرح الباحثون على المشاركين أشكالًا مختلفة من ”معضلة العربة الأخلاقية“، والتي تتضمن سيناريو عربة قطار تتجه نحو 5 اشخاص وتهدد بقتلهم، ما لم تغير مسارها لتصدم شخصًا واحدًا.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تعاطوا هرمون التستوستيرون كانوا أكثر ميلًا إلى التصرف واختيار تحويل المسار ودهس فرد واحد لإنقاذ العدد الأكبر من الناس بدلاً من تفضيل عدم التدخل، وهو خيار يرتبط بالتركيز على المصلحة العامة.

وعلى الرغم من أن هناك دراسات سابقة ركزت على السلوك والقرارات الأخلاقية والاستجابة العقلية، إلا أن هذه تعتبر الدراسة الأولى التي تركز على تأثير العوامل الحيوية مثل هرمون التستوستيرون على اتخاذ القرار الأخلاقي.

وقال بروفيسور الطب النفسي بيرترام غورونسكي وزملاؤه من جامعة تكساس في أوستن بعد دراسة استجابة 200 مشترك: ”هناك اهتمام متزايد بكيفية تأثير الهرمونات على الأحكام الأخلاقية من خلال تنظيم نشاط الدماغ، فالتفكير الأخلاقي متجذر جزئيًا على الأقل في العوامل البيولوجية العميقة، ولذلك يصعب حل بعض المعضلات الأخلاقية من خلال النقاش“.