نجاح عقار لعلاج سرطان البروستاتا يعتمد على الحمض النووي

نجح باحثون في تطوير عقار يسمى ”Lynparza“ يساعد على علاج المصابين بسرطان البروستاتا، بعد نجاحه في تجربة سريرية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعمل العقار من خلال تدمير الحمض النووي التالف للخلايا السرطانية وقتلها، وقد تمت الموافقة عليه بالفعل في جميع أنحاء العالم لعلاج سرطان المبيض أيضًا.

وكشفت شركة AstraZeneca التي تتخذ من كامبريدج مقرًا لها، أن تجربتها تسير على ما يرام، وقالت إنها ستقدم نتائج كاملة في المستقبل القريب، موضحة أنها تستخدم مرضى حقيقيين لمقارنة فعالية الدواء مع المعيار الحالي.

ويتم مقارنة الدواء الجديد مع اثنين من الأدوية التي تمنع هرمون التستوستيرون المستخدمة حاليًا من قبل NHS، وهما أبراتيرون وإنزالوتاميد.

وتعمل هذه الأدوية عن طريق خفض مستويات هرمون التستوستيرون، وهرمون الذكورة ، الذي يزدهر في العديد من أورام البروستاتا، لكن Lynparza يعمل بشكل مختلف عن طريق استهداف الحمض النووي التالف لقتل الأورام وهو مخصص للرجال.