حالة نادرة.. امرأة سعودية تلد طفلة بقيت 9 شهور خارج الرحم

لم تكن تدرك سيدة سعودية (22 عامًا)، أن الجنين الذي تحمله في أحشائها يعيش خارج الرحم طيلة أشهر الحمل التسعة، وذلك لكونها لم تزر خلال فترة الحمل أي طبيبة لمتابعة أمورها الصحية.

واكتشفت السيدة وفقًا لموقع ”عاجل“ السعودي، حالتها عندما ذهبت للطوارئ وهي تشكو من آلام شديدة في البطن؛ حيث أكّد الفحص الأوَّلي بأشعة الموجات فوق الصوتية أنّ حملها في الشهر التاسع، وأنّ هذا الجنين ”خارج الرحم“، وحجمه صغير نسبة للعمر الجنيني، إضافة لقلّة السائل الأمنوسي، ما شكّل خطورة على حياة الجنين ووالدته.

واستطاع الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام من إجراء عملية الولادة للسيدة، والتي تعد الحالة الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالوهاب الجباري إن الأمر استدعى دخول السيدة قسم الحوامل عالي الخطورة؛ حيث تعدّ هذه الحالة نادرة الحدوث ولا يستمر الحمل حتى الشهر التاسع.

وأضاف أنّ الأطباء أجروا عملية ولادة عبر فتح بطن السيدة استغرقت 4 ساعات، واكتشف الأطباء أن الحمل كان خارج الرحم وتحديدًا في التجويف البطني، وكانت الطفلة داخل الغشاء الأمنوسي بين الأحشاء والمشيمة منغرسة على السطح الخارجي للرحم وملتصقة بالأحشاء.

وتابع: ”أجريت عملية التوليد بنجاح وأنقذ الجنين الذي يزن 2 كيلوغرام ووالدته؛ حيث سجلت أول حالة من نوعها بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام من هذا النوع“.