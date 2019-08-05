”دم الشباب“.. دواء جديد يثبت فعاليته في علاج الزهايمر

في انفراجة ثورية تعيد الأمل لمرضى الزهايمر، ابتكر مجموعة من باحثي شركة ”ألكاهيست“، تقنية جديدة لعلاج الزهايمر باستخدام دم الشباب.

وابتكرت شركة الأدوية الأمريكية عقارًا ثوريًا يدعى ”GRF6019″، مستخلص من دماء الشباب، ويساعد على إيقاف أعراض الزهايمر لعدة أشهر في التجارب السريرية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أوضحت التجارب التي أجريت على الفئران والعينات المخبرية أن البروتينات المستخلصة من دماء الشباب يمكنها إصلاح غلاف الخلايا العصبية، والآن يختبر العلماء هذه التقنية على البشر.

وبعد تجربة العقار المستخرج من الدماء الصحية للمتبرعين في مرحلة الشباب، شهد مرضى الزهايمر تحسنًا ملحوظًا في الأعراض، حسبما تشير البيانات الأولية.

وكشفت شركة ”ألكاهيست“ في بيان لها أن مرضى الزهايمر المشاركين في الدراسة، قد شهدوا انخفاضًا جذريًا أو توقفًا تامًا لتدهور العمليات الإدراكية في الأشهر الـ 6 التالية لتلقي العلاج.

ورغم المعلومات المثيرة التي وفرها تقرير الشركة، إلا أنه لا يكشف أي تفاصيل عن طبيعة العقار المستخدم، والتي قد تعرقل حصوله على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في نهاية المطاف.

ومن المقرر أن تكشف الشركة النتائج النهائية للدراسة بعد اكتمالها في مؤتمر سيعقد في ديسمبر القادم.