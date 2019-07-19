حبوب تخسيس تتسبب بوفاة عروس كويتية قبل زفافها بيوم

تداول نشطاء في الكويت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءً عن وفاة شابة كويتية في مقتبل العمر قبيل حفل زفافها، وذلك عقب تناولها أدوية تنحيف بعد الترويج الإعلاني لها من قبل إحدى ”الفاشينيستات“.

وقال النشطاء إن الفتاة المتوفاة تدعى فاطمة الزهراء، وهي في الـ 21 من عمرها، وقد أقدمت على تناول بعض الحبوب للتنحيف بعد الترويج لها من قبل إحدى الفاشينيستات، مما أدى إلى تشنجها ليتم إدخالها العناية المركزة، حيث توقفت كل وظائف الجسم وتوفيت الفتاة قبل زفافها بيوم.

تحقيق الصحة

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر في وزارة الصحة قولهم: إنّ تحقيقًا يُجرى حاليًا لمعرفة تفاصيل الواقعة وأسبابها، مشيرةً إلى أن الوزارة سبق أن اتخذت عددًا من الإجراءات وحذرت من الأدوية والمستحضرات الطبية التي يروج لها بعض الفاشينستات والأطباء والشركات بالمخالفة للقوانين المعمول بها.

واستبعدت المصادر في الوقت نفسه أن يكون سبب الوفاة تناول حبوب التخسيس، موضحةً أن ”تلك الحبوب قد تحدث مضاعفات غير أنها لا تؤدي للوفاة إلا في حالة تناول كميات كبيرة منها، مع احتمالية تناول مواد خطرة بجانبها وهو ما يتم التحقيق فيه حاليًا“.

انتقاد الفاشينستات

والواقعة، التي لم تتبين تفاصيل كثيرة عنها وعن اسم الفاشينيستا المقصودة حتى الآن، فتحت نيران الغضب تجاه الإعلانات الترويجية لبعض الأدوية التي يتم التسويق لها عبر مواقع التواصل، ومطالبات حقوقية بمحاسبة الفاشينستات.

وعرض أستاذ القانون الدستوري الدكتور هشام الصالح الجرائم التي يجب أن تسأل عنها الفاشينيستا، قائلًا: ”يمكن مساءلة فاشينيستا مروجة حبوب التخسيس والتي أدت إلى الوفاة عن جرائم القتل الخطأ وعقوبتها (الحبس ٣ سنوات)، والترويج عن منتجات طبية بدون ترخيص وعقوبتها (الحبس سنة)، وإساءة استعمال الهاتف، إذ يجب إحالة أي فاشينيستا تروج أي منتج طبي دون ترخيص إلى النيابة.

يمكن مساءلة فاشينيستا مروجة حبوب التخسيس والتي أدت الى الوفاة عن الجرائم التالية: ١-القتل الخطأ (الحبس ٣ سنوات) ٢-الترويج عن منتوجات طبية بدون ترخيص (الحبس سنة) ٣-إساءه استعمال الهاتف يجب احالة أي فاشينيستا تروج الى أي منتج طبي دون ترخيص الى النيابة

أرواح وصحة الناس ماهي لعبة — د. هشام الصالح (@dr_hesham_law) July 19, 2019

وتساءلت الناقدة الفنية ليلى أحمد عن دور وزارة الصحة من هذه الأدوية غير المرخصة، حيث قالت: ”فاشينستا تدعي الطب ولا تعرف أبسط المعلومات الطبية، وتبيع أقراص الريجيم لفتاة كان الخميس حفل زفافها فتحول زفافها لمأتم.

فاشينستا تدعي الطب ولا تعرف ابسط المعلومات الطبيه هذا في لقاء تلفزيوني معاها #شهادات_مزوره ، تبيع أقراص الريجيم كان امس الخميس حفل زفاف الزهره 21 عاما فتحول زفافها لمأتم، بنات صغيرات جاهلات يتبعن المشاهير.. أين #وزارة_الصحه من بيع هالفاشينستات أدوية بدون ترخيص #الكويت https://t.co/p00rtV6zcr — ????????Laila Ahmad ليلى احمد (@lailaaahmad) July 19, 2019

وتعاطفت الناشطة لينا الصالح مع الفتاة الشابة قائلة: ”فتاة في مقتبل العمر أخذت حبوب رجيم التي قالت عنها الفاشنستا اللي تدعي أنها دارسة طب، وقفت كل أعضاء البنت وتوفت رحمة الله عليها“.

وأضافت: ”هالفاشليستا لازم تحاسب حساب شديد وإزالة رخصتها فورًا.. حطوا بالكم يا بنات تعبنا وأحنا أنقول لا يقصون عليكم هالأشكال ترا بس يبون فلوسكم“.

فتاة في مقتبل العمر أخذت حبوب رجيم الي قالت عنهم الفاشنستا اللي تدعي أنها دارسة طب ——وقفت كل أعضاء البنت و توفت رحمة الله عليها .. هالفاشليستا لازم تحاسب حساب شديد و إزالة رخصتها فورا.. حطوا بالكم يا بنات تعبنا و أحنا أنقول لا يقصون عليكم هالأشكال ترا بس يبون فلوسكم. — Lina alsaleh (@linakf) July 19, 2019

جدل السوشيال ميديا

وكان نشطاء قد تداولوا صورة من حساب طبيب الأسنان محمد نبيل الصفي تضمنت خبر وفاة الفتاة ومكان إقامة العزاء، مرفقًا تعليقًا في أسفل الصورة حول قصة الفتاة واسم الدكتورة التي روّجت للحبوب، وهي الدكتورة خلود دون أي إضافة أو توضيح هويتها بشكل كامل.

تم مسح التغريدة بناءً على طلب عمة المتوفية … احتراماً للخصوصية ويرجى عدم نشر صورة التغريدة… الله يرحمها ويصبر أهلها — محمد نبيل الصفي (@Dr_abdoty) July 18, 2019

وعقب تداول صورة الخبر من حساب الدكتور الصفي، بادر الدكتور بالتعليق مجددًا في تغريدة عبر ”تويتر“ قائلًا: ”جرى مسح التغريدة بناءً على طلب عمة المتوفاة.. احترامًا للخصوصية ويرجى عدم نشر صورة التغريدة… الله يرحمها ويصبر أهلها“.

وتناقل بعض النشطاء أنباءً بأن الفاشينيستا المقصودة هي الدكتورة خلود المعروفة في الوسط الكويتي والخليجي، لكنّ الأخيرة ردت من خلال استوري عبر موقع ”إنستغرام“ بأن الأنباء التي تشير إلى أنّها المعنية بترويج بعض الأدوية المخالفة ”عارية عن الصحة“، نافية بذلك أيضًا تحويلها إلى النيابة العامة، لافتة إلى أنّها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.

للعلم ،،، نعم أخذت الاذن لكن بعد الضجة طُلب مني مسحها — محمد نبيل الصفي (@Dr_abdoty) July 18, 2019

وكانت وزارة الصحة الكويتية أحالت قبل أسابيع عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للنيابة العامة، وذلك لنشرهم منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها، دون الكشف عن هوية المشاهير.

وجاء ذلك بعد أيام من السجال الذي دار بين الطبيب محمد الصفي والدكتورة خلود، بعد أن قام الصفي باتهام الدكتورة بالترويج لمنتج مضلل عبارة عن كبسولات ادعت أنها تسهم إلى حد كبير في فقدان الوزن.