بعد نجاحه مع القردة.. بدء تطبيق لقاح فيروس نقص المناعة على البشر

ابتكرت مجموعة من باحثي جامعة ”أوريغون للصحة والعلوم“ لقاحًا ثوريًا لفيروس نقص المناعة البشرية، والذي يستعدون لاختباره على البشر بعد نجاحه في التجارب على القرود.

ونجح المصل القائم على فيروس القوباء في علاج 60% من قردة التجارب المصابة بنسخة حيوانية من فيروس نقص المناعة البشرية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد الباحثون أن 75 % من القرود التي تعرضت للمرض مرة أخرى، كانت مقاومة للفيروس لمدة تصل إلى 3 سنوات.

ويستخدم اللقاح نوعًا معدلًا من فيروس القوباء الذي يسبب تقرحات البرد، لمقاومة فيروس نقص المناعة البشرية.

وفي الدراسة نجح اللقاح في القضاء على الفيروس في 16 من أصل 27 قردًا مريضًا، وهي نسبة نجاح تعادل 59 %، وعلى مدى 3 سنوات، عرض الباحثون 12 من القردة الملقحة للمرض، ولم يصب منهم سوى 3 فقط.

وعمل الباحث الرئيس في الدراسة الدكتور ”لويس بيكر“، على هذا الابتكار لمدة 30 عامًا، بعد أن تبنى طفلًا مات والداه بسبب المرض.

ويعتبر اللقاح أفضل فرصة متاحة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، حيث تظهر أحدث التجارب التي أجراها الدكتور بيكر أنه جاهز للاختبار على البشر.

ومن المقرر تطبيق اللقاح على البشر في تجربة ستشمل 3800 مشارك في وقت لاحق من هذا العام، وفي مجموعة متنوعة من المناطق، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ومن المتوقع أن يتلقى المشاركون في الدراسة 6 جرعات من اللقاح على أربع جلسات، وإعلان نتائج التجربة في عام 2023.