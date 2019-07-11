توأم ملتصق يتحدى توقعات الأطباء

تحدى توأم ملتصق من الرأس في هولندا، توقعات الأطباء بوفاتهما، حيث لا تزالان على قيد الحياة حتى الآن.

وترتبط نيفي ونيلي كولستين، من هولندا، من خلف الرأس، وبقيتا طوال الـ 18 عامًا الماضية ملتصقتين؛ بسبب استحالة فصلهما؛ لأنهما تشتركان في شريان حيوي.

وأُخبرت والدتهما، التي لم تكشف عن هويتها، أثناء المخاض أن طفلتيها ستكونان ملتصقتين من الرأس، وتوقع الأطباء وفاة الطفلتين بعد الولادة بفترة قصيرة، وإذا نجتا، فمن المتوقع أن يصارعن قبل الموت في سن العاشرة.

وقالت العائلة إنهما غير قادرتين على الانفصال؛ لأنهما تتشاركان في شريان رئيسي في الرأس، يبقيهما على قيد الحياة.

وبعد تقدمهما في السن، اعترف التوأم أنهما لا ترغبان في الانفصال على أي حال، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأنشأ التوأم قناة على ”يوتيوب“ وصفحة عبر ”إنستغرام“؛ لزيادة الوعي بحالتهما وإظهار مدى كونهما أكثر من مجرد ”فتاتين من ذوات الإعاقة“.

وقالت نيللي: ”عندما كنا حديثتي الولادة، ظن الجميع أننا سنموت، لكننا هنا الآن، نحن في الثامنة عشرة من العمر، ونقف راسختين على أقدامنا الأربعة“.

يُعتقد أن لوري وجورج شابيل، المولودين في عام 1961، هما أطول توأم ملتصق على قيد الحياة، حيث يبلغان من العمر 57 عامًا.