دراسة: الضجيج البيئي قد يسبب نوبة قلبية

أفادت دراسة طبية أمريكية، أن الضجيج البيئي بما فيه حركة السيارات في الشوارع والطائرات في المطارات، يمكن أن يتسبب في نوبة قلبية.

وأشارت الدراسة التي أعدتها ”جمعية القلب الأمريكية“، إلى أن الاشخاص الذين يعيشون في منازل قريبة من مناطق الضجيج، ”هم أكثر عرضة من غيرهم للنوبات القلبية والجلطات الدماغية“.

وأوضحت بأن ”الضجيج المتواصل في الشوارع والمطارات وأماكن أخرى يتسبب في تنشيط منطقة الدماغ الخاصة بالتوتر، ما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية الذي يعتبر عاملًا رئيسًا في حدوث النوبات القلبية“.

من جانبه، أكد الدكتور ازار رادفار من مستشفى ماساشوستس في مدينة بوسطن الأمريكية الذي شارك في إعداد الدراسة ”أن هناك دلائل متزايدة على وجود علاقة بين الضوضاء المحيطة وأمراض القلب والشرايين، لكن الآلية الفيزيولوجية لهذه العلاقة لا تزال غير واضحة حتى الآن“.