هيئة الغذاء الكويتية تنفي وجود حالات تسمم بأغذية فاسدة من مطعم شهير

نفى مدير إدارة تفتيش محافظة الجهراء بالهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، الدكتور نواف العنزي، وجود حالات تسمم غذائي لمواطنين ومواطنات من تناول أغذية فاسدة من مطعم شهير بجمعية منطقة سعد العبدالله.

وقال العنزي: ”إنه تم التواصل مع الجهات المسؤولة بمستشفى الجهراء والجهات المعنية بوزارة الصحة، واتضح بأنه لم يُسجل أي حالات تسمم غذائي“، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

جاء تصريح العنزي عقب تداول أنباء عبر المنصات الإخبارية عن وجود حالات تسمم غذائي بين المواطنين والمواطنات عقب تناولهم أغذية فاسدة ووجبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي من قبل أحد المطاعم الشهيرة.

وسبق أن شهدت منطقة حولي قبل عام حالات تسمم غذائي لنحو 290 شخصًا بعد تناول وجبات من مطعم فلافل تبين بعد أخذ عينات غذائية ومياه من المطعم أنها غير قابلة للاستهلاك، ليتم على إثر ذلك إغلاق المطعم، وتقديم شكوى ضده من قبل وزارة التجارة.