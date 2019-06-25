بعد عقم 7 سنوات.. مصرية تلد 5 توائم (صورة)

وضعت سيدة مصرية، تبلغ من العمر 26 عامًا، 5 توائم، 3 منهم إناث، و2 ذكور، بأحد المستشفيات بمدينة المحلة في محافظة الغربية، وذلك بعد حرمانها من الإنجاب لمدة تجاوزت 7 سنوات متتالية.

وتزوجت الأم وهي في الـ 19 من عمرها من عامل مصري يعمل بشركة غزل المحلة، وظلّا يترددان على عيادات الأطباء طوال 7 سنوات أملًا في إيجاد علاج يساعدها في الإنجاب، حتى رُزقت بـ 5 توائم دفعة واحدة، جرّاء الحقن المجهري.

وطمأنت إدارة المستشفى عائلتها بمرور الأم بحالة صحية جيدة عقب الولادة القيصرية التي استغرقت نصف ساعة.

يذكر أن حالات الولادة التي تزيد على اثنين أو ثلاثة أطفال هي مسألة نادرة الحدوث، إذ إن ولادة 5 توائم تعتبر أمرًا غريبًا، وقد لا تخرج الأم منه سليمة.