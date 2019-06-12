فنانة لبنانية تظهر في لقاء تلفزيوني بوجه مشوه (صورة)

كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن صور لها خلال ظهورها في برنامج ”لهون وبس“ مع الإعلامي هشام حداد، وهي مصابة بمرض جلدي في وجهها.

وأوضحت داليدا أن تلك الإطلالة التي تظهرها وكأنها مشوهة هي لشخصية جسدتها في البرنامج تضامنًا مع مصابي الأمراض الجلدية. ونشرت داليدا الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: ”من #لهون_وبس كانت الرسالة لجميع المصابين بالأمراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح والإرادة والتمسك بالأمل الداخلي.. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة“.

من #لهون_وبس كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح و الإرادة و التمسك بالامل الداخلي .. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة pic.twitter.com/OAXut7ArOo — Dalida Khalil (@DalidaKhalil) June 12, 2019

وكشفت الفنانة اللبنانية خلال البرنامج عن وجهها الآخر، وردت على الانتقادات التي طالت مسلسلها ”أسود“ الذي عرض في رمضان المنقضي، بسبب عدم تخليها عن الماكياج في معظم مشاهدها، حيث قامت خليل على الهواء بإزالة الميك آب.

وكانت داليدا خليل قد عبرت عن استيائها الشديد من سخرية البعض منها بسبب ظهورها بمكياج كامل في رمضان، وكانت قد غردت حينها سلسلة تدوينات على ”تويتر“، قالت فيها: ”بالمختصر، أي نجاح لازم يكون من حوله أعداء، و(أسود) نال إعجاب الناس وهيدا المهم لأن محكمة الجمهور عادلة رغم محاولة البعض سلبنا نجاحنا بالتعليقات يلي مش ح علق عليها“، مضيفة: ”منيح شغلت بال البعض بشعري وبتيابي لدرجة مش عم يقفوا حلقة“.

وتابعت داليدا خليل، التي تجسد شخصية ”كارين“ بالمسلسل: ”بس للتوضيح أنا مش أول وآخر ممثلة بلبنان والوطن العربي بتطلع بشكل لائق على الشاشة احترامًا لعين المشاهد، ومش ضروري شوه حالي كرمال أرضي البعض، تاني شي ”كارين“ مخطوفة صحيح بس أسود معززها ويمكن هالشي غايب عن بال هالبعض.. الخلاصة المضمون أهم من القشور“.

وقامت داليدا خليل ببطولة مسلسل ”أسود“ بمشاركة الممثل اللبناني باسم مغنية، ورد الخال، إلياس الزايك، فيفيان أنطونيوس وأليكو داوود، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول مجموعة من الشخصيات التي تعاني من مشاكل كبيرة حتى أنها أصبحت شخصيات سوداوية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سمير حبشي وﺗﺄﻟﻴﻒ كلوديا مارشيليان.