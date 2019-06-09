تخلص من الكرش بالتقليل من تناول هذه المأكولات

ذكرت دراسة طبية صدرت في لندن الأحد، أن التقليل من تناول اللحوم المعالجة ورقائق البطاطا والبسكويت المحلى والمشروبات الروحية والغازية يساعد على إزالة الكرش كليًا دون الحاجة لممارسة التمارين الرياضية.

وأفادت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية بأنه يمكن استبدال اللحوم المعالجة بالأسماك الزيتية التي تحتوي على دهون غير مشبعة تساعد على خفض الوزن، مضيفة بأن اللحوم المعالجة تشمل بشكل رئيسي لحم الخنزير المقدد والنقانق التي تسهم بشكل كبير في زيادة سمنة البطن.

وخلصت الدراسة التي أصدرتها وزارة الصحة البريطانية، إلى أن تناول رقائق البطاطا يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير لاحتوائه على كميات كبيرة من الملح الذي يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ، مشيرة إلى أنه يمكن استبدال هذه الأطعمة بتناول الفواكه الطازجة والمكسرات غير المملحة.

وأوضحت أن الأطعمة الأخرى التي ينبغي تجنبها لإزالة الكرش تشمل المشروبات الغازية على أن يتم استبدالها بالعصائر الطبيعية إضافة إلى المشروبات الروحية التي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

ونصحت الدراسة، بالتقليل من تناول البسكويت والكعك المحلى لاحتوائه على كميات كبيرة من الدهون والسكر والملح.