أطباء يجرون جراحة قلب مفتوح في كراج للسيارات (صور)‎‎

لأول مرة في العالم أجرى جراحو مستشفى ملبورن جراحة قلب مفتوح في غرفة عمليات متنقلة، معدة داخل كراج سيارات.

استوردت أستراليا غرفة عمليات متنقلة تسمى ”Laminar Flow Operating Theatre“ من المملكة المتحدة، ووضعتها في كراج سيارات مستشفى ”ألفريد“، بعد أن عطلت عاصفة إحدى غرف العمليات الرئيسية.

وبحسب شبكة ”نيوز 9“ الأسترالية، وصف البروفيسور ”بول مايلز“، مدير قسم التخدير في المستشفى الحل بأنه ”مبتكر“، مشيرًا إلى أن مستشفى ”ألفريد“ هو أول من يستخدم غرفة العمليات المتنقلة لإجراء جراحة قلب مفتوح في العالم.

وقال: ”لو لم نمتلك هذه الغرفة، لاضطررنا لتأجيل بعض الجراحات الطارئة والضرورية لأيام أو أسابيع“.

وتعد غرفة العمليات المتنقلة الأولى من نوعها في أستراليا، وقد تم تصميمها في الأصل لتستخدم في ميادين الحرب.

وبعد إجراء اختبارات السلامة الصارمة، بدأ الجراحون يجرون عمليات القلب المفتوح يوميًا في غرفة العمليات التي تم تجميعها في الكراج.

وقال البروفيسور ”كومود ديتال“: ”من الخارج تبدو الغرفة كصندوق معدني غريب في الجراج، ولكن من الداخل يمكن استخدام البيئة المعقمة والمجهزة بلوازم الجراحة لإجراء أكثر العمليات تعقيدًا، حيث تم تعديلها كثيرًا لتصبح مناسبة للجراحات المعقدة مثل القلب المفتوح“.