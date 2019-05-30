سايبي.. أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة

خرجت الطفلة التي كانت بوزن تفاحة كبيرة عند ولادتها قبل خمسة أشهر، ويعتقد أنها أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة رغم حجمها الضئيل، من مستشفى بسان دييجو في أمريكا لتذهب إلى المنزل.

وقال مستشفى شارب ماري بيرتش للنساء والأطفال حديثي الولادة في بيان أعلن فيه عن ميلادها والسماح بخروجها أمس الأربعاء، إن وزن الطفلة، التي تعرف باسم سايبي، كان 245 جرامًا عند ولادتها في ديسمبر/ كانون الأول في المستشفى.

وكان وزن الطفلة يزيد قليلًا عن وزن تفاحة صفراء كبيرة من نوع جولدن ديليشس، يبلغ عادة نحو 212.6 جرام.

وبحسب سجل أصغر الأطفال الرضع حجمًا، يعتقد أنها حطمت الرقم القياسي لأصغر رضيعة في العالم. ويفيد السجل الذي تحتفظ به جامعة أيوا بأن الرقم القياسي السابق كان لطفلة تزن 252.3 جرام عندما ولدت في ألمانيا عام 2015.

وقال المستشفى إن والدة سايبي، التي ترغب في عدم نشر هويتها، أنجبت الطفلة في عملية قيصرية طارئة بعد 23 أسبوعًا وثلاثة أيام من بداية الحمل، وهو ما يقل عن فترة الحمل العادية بنحو 17 أسبوعًا.

وأضاف ”قال الأطباء إن الولادة المبكرة كانت ضرورية بعدما وجدوا أن الطفلة لا تكتسب وزنًا وأصحبت حياة والدتها في خطر“.

وذكر المستشفى أن الطفلة تلقت العلاج في وحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة حتى سُمح بذهابها إلى المنزل في مايو أيار وهي بوزن 2.5 كيلوجرام.

وأضاف ”لم تمر سايبي فعليًا بأي من المشكلات الصحية المرتبطة عادة بالأطفال المبتسرين الذين يولدون بحجم بالغ الصغر، والتي قد تشمل نزيفًا بالمخ ومشاكل في الرئتين والقلب“.