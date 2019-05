سايبي.. أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة

View this post on Instagram

خرجت الطفلة التي كانت بوزن تفاحة كبيرة عند ولادتها قبل خمسة أشهر، ويعتقد أنها أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة رغم حجمها الضئيل، من مستشفى بسان دييجو في #أمريكا لتذهب إلى المنزل. وقال مستشفى شارب ماري بيرتش للنساء والأطفال حديثي الولادة في بيان أعلن فيه عن ميلادها والسماح بخروجها أمس الأربعاء، إن وزن الطفلة، التي تعرف باسم سايبي، كان 245 جرامًا عند ولادتها في ديسمبر/ كانون الأول في المستشفى. وكان وزن الطفلة يزيد قليلًا عن وزن تفاحة صفراء كبيرة من نوع جولدن ديليشس، يبلغ عادة نحو 212.6 جرام.