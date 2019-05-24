فقدان أكثر من نصف الأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفيات غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفيات القطاع وصل لأكثر من النصف، محذرة من تداعيات ذلك على حياة المرضى في المستشفيات الفلسطينية.

وقال مدحت عباس، مدير مستشفى الشفاء، كبرى المستشفيات في قطاع غزة: إن ”معدل العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية لأكثر من 52%، وإن أزمة الأدوية الحالية هي الأشد على الإطلاق“.

وأضاف عباس أن ”مجمع الشفاء بات يفتقد للكثير من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية والأدوية الخاصة بمرضى الضغط والسكري، وأدوية الأورام وكذلك المستهلكات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي“.

وتابع أن ”معظم الأصناف الدوائية غير المتوافرة حاليًا في صيدليات المشافي الحكومية، لا تتوافر أيضًا في صيدليات القطاع الخاص“.

وطالب مدير مستشفى الشفاء بسرعة التدخل لإنقاذ مرضى غزة في ظل عدم تلقي المرافق الصحية في القطاع للحصص الدوائية الخاصة بها منذ مطلع العام الحالي.

وتثير أزمة عدم توفر الأدوية في مشافي قطاع غزة الجدل حول أسبابها، خاصة في ظل حديث وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية عن إرسال الحصص الدوائية لقطاع غزة بشكل منتظم.

كما سبق أن اتهم مسؤولون حكوميون حركة حماس بالسطو على المخصصات الطبية التي يتم صرفها لمستشفيات قطاع غزة، وبيعها في صيدليات خاصة؛ للاستفادة من ثمنها في تمويل أنشطة الحركة في غزة.

كما تواجه حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اتهامات بالسطو على المساعدات الغذائية التي يتم إرسالها للقطاع، وتوزيعها على عناصرها فقط.