لماذا تتسبب القهوة في دخولك المرحاض كثيرًا؟

يتساءل الكثير من الأشخاص من الذين يواظبون على شرب القهوة بشكل منتظم، عن سبب هرولتهم إلى الحمام كثيرًا.

وتشير دراسات سابقة إلى أن ذلك مرتبط بالكافيين الموجود في القهوة، ولكن يقول باحثون من جامعة تكساس في دراسة جديدة، إن هذا ليس هو السبب الفعلي، وذلك وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وفي الدراسة الجديدة، قام باحثون بتغذية الفئران بالقهوة، ووجدوا أن المشروب زاد من حركة العضلات وكبح البكتيريا، بغض النظر عن الكافيين.

وقال كبير الباحثين الدكتور شوان تشنغ شي: ”عندما عولجت الفئران بالقهوة لمدة 3 أيام زادت قدرة العضلات في الأمعاء الدقيقة على الانقباض“.

وأضاف ”من المثير للاهتمام أن هذه التأثيرات كانت مستقلة عن الكافيين، لأن القهوة الخالية من محتوى الكافيين، كانت لها تأثيرات مشابهة مثل القهوة العادية“.

ولفهم تأثير القهوة على الأمعاء، درس الباحثون براز الفئران بعد تغذيتها بتركيزات مختلفة من القهوة على مدى 3 أيام، كما قام الباحثون بتحليل التغيرات التي طرأت على العضلات في أمعاء الفئران والقولون، ورد فعل تلك العضلات عند تعرضها مباشرة للقهوة.

وكشفت النتائج، أن نمو البكتيريا كان مكبوتاً عند تعرضه لكل من القهوة المحتوية على الكافيين أو منزوعة الكافيين، وفي الوقت نفسه انخفضت كمية البكتيريا الموجودة في براز الفئران أيضًا، بعد أن تناولت القهوة، وأظهرت عضلاتها قدرة متزايدة على الانقباض.

وبناءً على هذه النتائج، يشير الباحثون إلى أنه يمكن استخدام القهوة كعلاج للإمساك، وأكدوا أيضًا على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث في هذا الإطار.