مسؤول: بكين بلغت "مناعة قطيع مؤقتة" وتفشي كورونا ينتهي

قال مسؤول صحي محلي إن مدينة بكين وصلت إلى "مناعة قطيع مؤقتة" وإن تفشي "كوفيد-19" فيها يقترب من نهايته، في دليل جديد على تراجع موجة الحالات غير المسبوقة التي واجهتها الصين.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكثر دولة تعدادًا للسكان في العالم منذ وضع الحزب الشيوعي الحاكم حدًا، فجأة، لسياسة "صفر كوفيد" الشهر الماضي.

وساهم تفشي المرض في نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات ومن الجثث إلى المحارق في المدن الكبرى، منها بكين، ومن الصعب تقدير حجم انتشار الوباء، فالأرقام المعلنة لا تمثل سوى "جزء صغير" من العدد الحقيقي للمرضى، بحسب التقديرات.

لكن ثمة مؤشرات تدل على أن تفشي المرض آخذ في التباطؤ. وبحسب السلطات، تراجع العدد اليومي لوفيات كوفيد في الصين الأسبوع الماضي بـ80% مقارنة مع بداية كانون الثاني/يناير.