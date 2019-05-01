مشهد صادم.. فتاة تجبر رضيعًا على تدخين الماريغوانا (فيديو)

في واقعة أصبحت شائعة كثيرًا للأسف، أجبرت صبية برازيلية ابن شقيقتها البالغ من العمر عامًا واحدًا، على تدخين الماريغوانا.

يُظهر الفيديو ميدلا فاسانا 14 عامًا تضحك وهي تجبر الصغير ”ميغيل“ على تدخين الماريغوانا في ساو باولو، وتضع السيجارة في فمه قبل أن تقول للطفل ”دخن هنا“.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، كان الطفل برفقة أسرته، حتى أن والدته شاهدت ما يحدث ولم تتدخل على الإطلاق، حيث قالت شقيقته ”فيتوريا“ 4 سنوات في الفيديو: ”شاهدي يا أمي من يدخن الماريجوانا هنا“.

بالإضافة إلى الأم، كان هناك أشخاص بالغون آخرون، ولكن بدلًا من التدخل وإيقاف ما يحدث، ظلوا يهتفون ويشجعون الطفل على التدخين مرة أخرى.

وتم نقل الفيديو إلى شرطة ساو باولو، وتم اعتقال والدة الطفل وأحد الأشخاص يدعى ”لوانا كاردوسو دا سيلفا“، بالإضافة إلى شخص بالغ آخر، كما تم اعتقال ميدلا واثنين قاصرين آخرين، لكن اُطلق سراحهما لاحقًا.

ووفقًا للتقارير، عثرت الشرطة على 50 حزمة من الماريجوانا مخبأة في خزانة الملابس داخل منزل عائلة الطفل، وتم اتهام لوانا دا سيلفا بتهريب المخدرات، وحتى الآن لم تُذكر تفاصيل عن طبيعة عقوبة الأم ومن تورط معها في الفيديو.

شاهد الفيديو: