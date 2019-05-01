داود الشريان يستعرض على الهواء وصفات طبية تؤدي إلى الوفاة (فيديو)

حذّر الإعلامي السعودي، داود الشريان، من الوصفات الطبية المُنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”واتساب“، والتي تعتمد على العلاج الطبيعي باستخدام الأعشاب، في علاج أمراض القلب، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى أضرار بالغة، وقد تصل إلى الوفاة.

واستعرض الشريان خلال استضافته للدكتور السعودي فهد الخضيري، في برنامجه ”داود الشريان“، الوصفات الطبية الخطيرة، وعرض إحدى تلك الرسائل المحتوية على وصفات العلاج بالأعشاب.

(وصفات الواتساب قد تؤدي إلى تضرر الحالة، أو الوفاة)

والدكتور الخضيري يحذر من أن معظم الوصفات التي تنشر في الوتساب ليست مثبتة علميًا، وليست بديلًا للعلاج.#داود_الشريان#الصحة_والغذاء حصريا على قناة #SBC pic.twitter.com/RrqobeU0or — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 30, 2019

واحتوت إحدى الرسائل على الدعاية الإغرائية، بتوفير نفقات العمليات الخاصة بشريان القلب المسدود، ونصت تلك الرسالة على: ”علاج الشرايين المغلقة، تحتاج إلى قسطرة وشبكة وتُكلف 10 آلاف دينار كحد أدنى، ما تعادل 14 ألف دولار أمريكي، وإليكم طريقة علاج بتكلفة دينارين أردني فقط“.

وتضمنت الرسالة: ”وصفة لعلاج شرايين القلب المسدودة.. ولا يعرفها الأطباء لأنها كانت سر مكتوم.. طريقة تحضير الخلطة والمكونات.. ملء فنجان شاي زنجبيل طازج، بجانب عصر ليمونة واحدة، بالإضافة إلى حبتين ثوم مفروم، وغطاء واحد خل التفاح، ويخلط الجميع في كأس كبير به ماء مغلي، ويترك لمدة عشر دقائق ثم يُشرب منه، وستشعر براحة“.

وعلّق الدكتور الخضيري، على الرسائل التي يتم تداولها عبر ”الواتساب“، قائلاً إنه لا يوجد أي إثبات علمي بوجود علاج بديل بالأعشاب، لمرضى انسداد الشرايين، محذرًا من ترك العلاجات التي تُصرف لحالتهم، واتباع تلك الوسائل المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الخضيري، أن تناول الأعشاب تكون كوقاية، فهي لها فوائد للأحبال الصوتية وأمراض الأنفلونزا، لكن ما يتعلق بالقلب فهي ”خرافات“، قد تؤدي للوفاة، في حال استخدامها في الأمراض المستعصية، بديلاً للعلاجات المتطورة الحديثة.