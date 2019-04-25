مستشفيات إسرائيلية تفصل العربيات عن اليهوديات في أقسام الولادة

اعترفت 3 مستشفيات إسرائيلية للمرة الأولى بأنها تفصل النساء العربيات عن اليهوديات في أقسام الولادة، وذلك بعد دعاوى قضائية طالت 4 مراكز طبية، نفى أحدها اتباعه ذلك.

وأقرت 3 منشآت طبية هي ”مستشفى هداسا الجامعي“ بالقدس، و“مستشفى هيميك“ بالعفولة، و“مركز سوروكا الطبي“ في بئر السبع بأن هذه هي سياستهم، بينما ينفي ”مركز الجليل الطبي“ بنهاريا ذلك.

وبرر صندوق المرضى الإسرائيلي ”كلاليت“ للمحكمة المركزية في القدس، ذلك السلوك بقوله إن فصل الأمهات هو جزء من الحياة في الواقع الإسرائيلي، قائلًا إن ”عدم احترام الطلبات المختلفة للأمهات لمواقع محددة سيخلق شراكة قسرية بين الأطراف، إذ إن قسم الولادة لا يمكنه خلق بوتقة انصهار مصطنعة“.

وأوضح المركز الطبي في رده، بأن الظاهرة بارزة بين النساء الحريديات لأسباب تتعلق بالخصوصية و“قدسية السبت“ والعادات، وزعم المركز أيضًا أن أمهات والدات من المجتمع العربي يطلبن ذلك أيضًا، ملخصًا رده: ”هذا أمر مفهوم تمامًا، بالنظر إلى الاختلافات في اللغة“.

وبحسب إفادات لشهود وثقتها صحيفة ”هآرتس“، فإن سياسة الفصل العنصري بين اليهوديات والعربيات في المستشفيات الإسرائيلية تتكرس وتأخذ مناحي واسعة.