ابتكار أول قلب ثلاثي الأبعاد باستخدام الأنسجة والأوعية الدموية (صور)

صمم العلماء أول قلب ثلاثي الأبعاد في العالم، باستخدام أنسجة بشرية وأوعية دموية.

ورغم أن حجم العضو لا يزيد عن حجم حبة الكرز، كما أنه لا يستطيع ضخ الدم، إلا أن الخبراء قالوا إن تكوينه يعد ”إنجازًا طبيًا كبيرًا“ بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويُعتقد أن القلب هو الأول من نوعه الذي يتم تصميمه عن طريق الخلايا والأوعية الدموية، وفقًا للصحيفة.

ورغم أن القلب سيحتاج إلى مزيد من العمل قبل أن يتمكن من ضخ الدم، إلا أن العلماء يأملون في بدء التجارب لاستخدامه في غضون عام.

وكشف الباحثون في جامعة تل أبيب في إسرائيل عن إنجازهم اليوم، وشرحوا كيف تم تصنيعه بخلايا بشرية.

وقال تل دفير، الذي قاد المشروع :“لقد تمكن السابقون من تصميم ثلاثي الأبعاد لبنية القلب في الماضي، ولكن ليس مع الخلايا أو الأوعية الدموية“.

وأضاف أنها ”المرة الأولى التي ينجح فيها أي شخص في تصميم وطباعة قلب كامل مليء بالخلايا والأوعية الدموية والبطينين“.

ويبلغ حجم العضو حجم قلب الأرنب، ويمكن أن يتقلص مثل العضلات ولكن لا يمكنه القيام بحركة ضخ كاملة.

من الناحية النظرية، قد تكون هذه التقنية في يوم من الأيام قادرة على إنتاج قلب جديد لشخص ما باستخدام خلايا معاد تدويرها من أجسامهم، مما يقلل من خطر رفضه.