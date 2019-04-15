فحص بسيط عبر ”الآيباد“ يرصد الخرف قبل سنوات من ظهور أعراضه

منذ فترة طويلة، يبذل العلماء جهودًا مضنية لعلاج الخرف والزهايمر والأمراض العقلية المدمرة، والتي يعتبر سرعة رصدها من أهم عوامل العلاج، والآن ابتكر العلماء اختبارًا جديدًا يمكنه رصد أعراض الخرف في فترة مبكرة.

وطورت مجموعة من خبراء شركة ”كوغنيتفيتي“ للتكنولوجيا الطبية، اختبارًا بسيطًا يمكن إجراؤه باستخدام الآيباد، يساعد في رصد الخرف قبل سنوات من ظهور الأعراض.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، لا يستغرق الاختبار أكثر من 5 دقائق، ويتم من خلال عرض عشرات الصور على المرضى المحتملين.

وأثناء تجربة الاختبار، تم عرض 100 صورة على المشاركين من خلال الآيباد، وطُلب منهم تحديد أي من الصور الـ 100 تحتوي على حيوان.

بعض الصور كان واضحًا فيها الحيوان، بينما كان يصعب رصده في صور أخرى، وتختلف كل صورة في التعقيد.

ووفقًا للخبراء، يساعد هذا الفحص البسيط، على رصد الخرف في فترة مبكرة جدًا، وحتى قبل سنوات من ظهور الأعراض، إذ يوضحون أن التشخيص المبكر قد يؤدي إلى علاج أكثر فعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح الخبراء، أنه يمكن إجراء الاختبار في المنزل دون الحاجة إلى إشراف طبي، كما يعد خيارًا أفضل للأشخاص الذين يقلقون من إجراء الفحوصات التقليدية.

وقال ”سنا هابيبي“ مدير شركة ”كوغنيتفيتي“ للتكنولوجيا الطبية، إنه تم اختبار الفحص الجديد من قِبل مؤسسة South London and Maudsley NHS Foundation Trust، كما كشف أنه من المقرر استخدامه في الشهر القادم، في شمال شرق لندن وساسكس، مع احتمال التوسع في استخدامه في بريطانيا العام المقبل.