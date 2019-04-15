سعودي يجد علاجًا لقدمه المصابة في ألمانيا.. وأطباء المملكة يصرون على ضرورة بترها (فيديو)

كشف المواطن السعودي خلف الحربي، تفاصيل رحلته العلاجية وتمكنه من إيجاد علاج يحافظ على قدمه المصابة ويحميها من البتر، كما أجمع الأطباء، مبينًا أن علاجه يتطلب رحلة إلى ألمانيا، فيما رفضت وزارة الصحة في بلاده تلك التوصية طيلة 5 سنوات.

وقال خلف الحربي، أثناء استضافته عبر برنامج ”ياهلا بالعرفج“ الأحد، عبر فضائية ”روتانا خليجية“ إنه تعرض إلى حادث أدى إلى إصابة في قدمه، قبل 5 سنوات، إذ إن جميع الحلول العلاجية توصي ببتر قدمه.

وأضاف أنه ”تواصل مع أحد الأطباء في ألمانيا وتوصل إلى علاج يستطيع من خلاله تفادي بتر قدمه، ولكن ذلك الحل العلاجي ما زال بحاجة إلى موافقة من وزارة الصحة السعودية“.

وأشار إلى أنه أصيب بطلق ناري قبل 4 سنوات، وخضع للعلاج في 4 مستشفيات وأجمع الأطباء بعد 3 سنوات من رحلة العلاج على أن الحل الوحيد هو البتر، لكنه توجه إلى الهيئة الطبية، فيما رفض الطبيب المعالج منحه التوصية؛ بسبب منع من إدارة المستشفى.

ونقل الحربي عن الطبيب قوله إن ”إدارة المستشفى ممنوعة من كتابة توصية للعلاج خارج المملكة واعتذرت الوزارة أيضًا“.

بينما أكد استشاري جراحات العظام في ألمانيا الدكتور ماجد الجديبي، إمكانية علاج المواطن بألمانيا وتفادي بتر قدمه.

#فيديو

د. ماجد الجديبي، استشاري جراحات العظام في ألمانيا يؤكد إمكانية علاج المواطن خلف الحربي بألمانيا وتفادي بتر قدمه، فلماذا ترفض وزارة الصحة وتصرّ على أن علاج قدمه الوحيد هو البتر!!@MajedAljudaibi#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/uZRmKEL19U — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 14, 2019