منظمة: معظم الأطباء في إيران تحت خط الفقر

قال رئيس جمعية الأطباء الأخصائيين في إيران، إيرج خسرونيا، إن معظم الأطباء في البلاد أصبحوا تحت خط الفقر، مضيفًا أن ”خمسة بالمئة من الأطباء لديهم دخل مرتفع“.

ونقلت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية، الأربعاء، عن خسرونيا في معرض حديثه عن واقع الأطباء المعيشي في إيران: إن ”هناك ما بين 15 إلى 25 طبيبًا في البلاد لم يقوموا بتجديد رخصتهم السنوية من وزارة الصحة، لأنهم لا يملكون دخلًا كافيًا للحصول على تصريح“.

ولفت إلى أن المعلومات تشير إلى أن بعض هؤلاء الأطباء الذين لم يجددوا رخصتهم لمواصلة العمل وبسبب فقرهم اضطروا إلى القيام بأعمال أخرى تخالف تخصصاتهم.

وبين رئيس جمعية الأطباء الأخصائيين أن ”5٪ من أطبائنا لديهم دخل مرتفع، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يذهبون إلى أي مكان في العالم لديهم مثل هذا الدخل؛ أي المتخصصين بالجراحة خصوصًا جراحة المخ، في حين أن 50٪ من أطبائنا هم من الأطباء العموميين وهم مستأجرون لمكاتب العمل وكذلك لا يملكون منازل“.

واعتبر أن ”أسعار الكشفية ما بين 200 إلى 250 ألف ريال إيراني أي ما يعادل دولارين، وهي مبالغ قليلة بالإضافة إلى أن على الأطباء دفع نفقات مثل التأمين والضرائب“.

وعن دخل الأطباء العموميين، بين خسرونيا أن ”متوسط دخل الأطباء يتراوح بين 30 إلى 40 مليون ريال إيراني (300 إلى 400 دولار)، والذي يبقى في نهاية المطاف بنحو 20 إلى 30 مليونًا في حال احتساب دفع نفقات التأمين والضرائب“.

وختم قوله إنه في ظل إعلان الحكومة أن من يقل دخله عن 30 إلى 40 مليون ريال يدخل ضمن معدل خط الفقر، فإن ”معظم أطبائنا هم تحت خط الفقر“.